Mit dem Jäger durch den Wald nach Oberwittelsbach

Paul Berchtenbreiter vom Jagdschutz- und Jägerverein Aichach (hinten Zweiter von links) und die Frauen Union Aichach boten im Rahmen des Ferienprogramms einen Spaziergang „Mit dem Jäger durch den Wald“ an. Nach der musikalischen Begrüßung durch die Jagdhornbläser am Sisi-Schloss im Stadtteil Unterwittelsbach startete der Spaziergang nach Oberwittelsbach. Die 25 Kinder und Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (hinten rechts) machten sich mit dem Jäger und seinem Dackel auf den Weg zum dortigen Spielplatz. Zuvor lernten sie anhand von Plakaten und Exponaten am Waldrand heimische Wildtiere und ihre Aufgaben kennen.

