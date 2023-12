Mittelalterliche Markttage sind nach fünf Jahren zurück in Aichach

Aichach dreht im September die Uhren zurück und feiert nach fünfjähriger Pause wieder die Mittelalterlichen Markttage. Es werden drei unbeschwerte Festtage.

Fünf Jahre lang hat es in Aichach keine Mittelalterlichen Markttage mehr gegeben. Im September aber dreht die Paarstadt die Uhren wieder zurück. Es werden gesellige, friedliche und spätsommerlich heiße Festtage für Besucher und Teilnehmerinnen.

64 Bilder Mittelalterliche Markttage zu Aichach: Der Freitag in Bildern Foto: Erich Echter

131 Händlerinnen und Händler inklusive Torwachen und Lager sind bei den Mittelalterlichen Markttagen 2023 dabei. Auf dem Unteren Stadtplatz öffnet ein Handwerkerhof: Dort zeigen Drechsler, Bürstenbinder und Tischler ihre alte Handwerkskunst. Auch ein Sarwürker ist unter ihnen: So hießen Handwerker, die im Mittelalter die sogenannten Kettenpanzer herstellten. Beim Kinderspectaculum bieten Kindergärten, Grundschulen und Stadtmuseum ein umfangreiches Programm. Auch auf den Bühnen in der Altstadt ist ständig etwas los - von Musik über Theater und Zauberei bis hin zu Feuerakrobatik. Beim großen Festumzug am Sonntag ziehen rund 70 Gruppen durch die Stadt.

Bei den Mittelalterlichen Markttagen ist unter anderem zu sehen, wie Papier geschöpft wird. Foto: Erich Echter

Aichacher Bürgermeister geht von 35.000 bis 40.000 Besuchern aus

Für das Organisatorenteam hat es die neunte Auflage der Großveranstaltung in sich. Denn im Rathaus fallen zwei maßgebliche Mitglieder aus. Umso mehr packen Stadtverwaltung und Bauhof ämterübergreifend mit an. Noch bis kurz vor Festbeginn gibt es letzte Änderungen und Umbauten. Tagelang sind Mitarbeiterinnen des Infobüros mit Unterstützung des Bauhofs unterwegs, um die Bühnen mit Rupfen zu verkleiden und Verkehrsschilder abzuhängen. Am Sonntag, dem letzten Festtag, macht sich im Rathaus und bei Marktmeisterin Angela Kerle Erleichterung breit, dass alles gut verlaufen ist. Aber auch die Erschöpfung ist spürbar.

120 Bilder Mittelalterliche Markttage zu Aichach: Der Samstag in Bildern Foto: Erich Echter

Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann zufolge werden rund 10.000 Eintrittsabzeichen für Erwachsene und 4000 für Kinder verkauft. Mindestens 5000 Kinder, so die Schätzungen der Organisatoren, werden aufgrund ihres Alters umsonst aufs Festgelände eingelassen. 1000 bis 2000 Abzeichen werden am Sonntag noch zum Festumzug verkauft. Da die Abzeichen zum Eintritt an allen drei Festtagen berechtigen, ist eine genaue Besucherzahl nicht zu ermitteln. Habermann schätzt sie am letzten Festtag grob auf 35.000 bis 40.000.

Die Akrobatik-Feuershow der Spinnenfrau Elze fasziniet bei den Mittelalterlichen Markttagen das Publikum. Foto: Erich Echter

Kurioser Einsatz: Werdender Vater erfährt erst beim Fest vom Nachwuchs

Der Bürgermeister berichtet von vielen positiven Rückmeldungen von Standbetreibern und Besuchern. Manche Gäste hätten sich an technischen Hilfsmitteln wie etwa Lautsprechern gestört, erzählt er. Anders sei eine solche Veranstaltung aber nicht machbar.

127 Bilder Mittelalterliche Markttage zu Aichach: Die Höhepunkte am Sonntag Foto: Erich Echter, Nicole Simüller, Marina Wagenpfeil

Auch Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und privater Sicherheitsdienst ziehen eine positive Bilanz. Sie berichten kurz vor Festende von nur wenigen Einsätzen im normalen Rahmen. Einer davon sorgt allerdings für Erheiterung bei den Einsatzkräften. Jusif Saleh vom privaten Sicherheitsdienst steht einer Frau bei, der unwohl geworden ist. Um den Grund für ihr Unwohlsein herauszufinden, fragt er sie, ob sie möglicherweise schwanger sei - und landet einen Volltreffer. Der werdende Vater steht staunend daneben. Er weiß noch von nichts. Die Frau wollte ihm die freudige Nachricht eigentlich erst später an diesem Wochenende überbringen.