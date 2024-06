Mutmaßlicher Graffiti-Sprayer in Aichach gefasst

Immer wieder kommt es in Aichach zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Ein Zeuge stellt einen mutmaßlichen Täter auf frischer Tat und übergibt ihn der Polizei.

In Aichach hat ein Zeuge einen Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt und den Verdächtigen so lange festgehalten, bis die Polizei eintraf. Nach Angaben der Polizeiinspektion beobachtete ein Zeuge am Sonntag zur Mittagszeit einen verdächtigen Mann, der sich in der Adalbert-Stifter-Straße bei einer frisch besprühten Garagenmauer aufhielt. Als er den Verdächtigen ansprach, floh dieser zunächst, konnte aber von dem Zeugen eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten werden.

Aichacher Sprayer mutmaßlich für mehrere Graffiti verantwortlich

Laut Polizei handele es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 23-jährigen Mann, bei dem im Laufe der Ermittlungen Beweismaterial im Zusammenhang mit weiteren Graffiti-Schmierereien gefunden werden konnte. Aktuell überprüfe man, welche bekannten Taten dem Mann noch zugeordnet werden können, denn bereits seit März kam es in Aichach vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Schmierereien an Verteilerkästen, Hausmauern oder Verkehrszeichen. Zur Schadenssumme können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizeiinspektion Aichach lobte das vorbildliche Verhalten des Zeugen als Vorzeigefall gelebter Zivilcourage.

