Nach Auffahrunfall ist die Donauwörther Straße kurzzeitig gesperrt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagmorgen auf der Donauwörther Straße in Aichach gekommen. Dabei musste die Straße kurzzeitig komplett gesperrt werden.

Der Unfall ereignete sich nach Mitteilung der Feuerwehr gegen 8.45 Uhr auf Höhe eines Verbrauchermarktes. Laut Polizei wollte ein Auto, das stadtauswärts unterwegs war, nach links in ein Grundstück abbiegen. Die nachfolgende Autofahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Personen im ersten Wagen blieben unverletzt. Die Feuerwehr sicherte nicht nur die Unfallstelle ab, sondern musste auch auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen.

Die Aichacher Feuerwehr war an dem Tag schwer beschäftigt. Bereits in der Nacht gegen 3.40 Uhr wurde sie zu einem Kleinbrand in die Schulstraße alarmiert. Auf Höhe einer Bushaltestelle am alten Friedhof waren Zeitungsstapel in Brand geraten. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer nach eigenen Angaben. Am Nachmittag war es zu einem tödlichen Unfall auf der B300 gekommen. Noch während des Einsatzes dort alarmierte die Leitstelle Augsburg die Feuerwehr per Funk zum dritten Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich der Ludwigstraße zur Ludwig-Thoma-Straße war gegen 16.40 Uhr zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab, regelten den Verkehr geregelt und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. (AZ)