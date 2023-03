Nach Auseinandersetzung in Aichach: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Bei einem Konflikt im Aichacher Stadtgarten Mitte Februar wird ein 19-Jähriger verletzt. Der mutmaßliche Täter sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Aichacher Polizei wird in der Nacht vom 14. auf den 15. Februar zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern im Aichacher Stadtgarten gerufen. Als die Polizei gegen 0.30 Uhr dort eintrifft, findet sie einen 19-Jährigen verletzt auf. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Nord um einen 20-Jährigen. Wir haben uns bei der Polizei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen erkundigt.

Kripo ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Laut Polizei war der mutmaßliche Täter zunächst aus dem Stadtgarten geflohen. Der 20-Jährige stellte sich allerdings noch am selben Tag bei der Polizei. Die Polizei ermittelt gegen den jungen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit, dass sich der mutmaßliche Täter aktuell in Untersuchungshaft befindet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in dem Fall dauern nach Angaben des Polizeipräsidiums noch an. Darauf verweist auch die Staatsanwaltschaft Augsburg, die deshalb nicht auf weitere Details eingeht. Warum es zu dem Konflikt kam und wie genaue sich der 19-Jährige verletzte, sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, so Pressesprecher Andreas Dobler. Der 19-Jährige wurde laut Polizei aufgrund seiner Verletzungen noch in der Nacht in ein Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nach einer kurzen Behandlung wieder entlassen werden.