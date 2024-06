Aichach

15:57 Uhr

Nach dem Hochwasser kämpfen die Betroffenen in Ecknach mit dem Schutt

Plus In Aichach hat sich die Lage am Montag entspannt. Doch viele Hausbesitzer in Ecknach fühlen sich im Stich gelassen: wohin mit dem Abfall? Was ein alter Schrank erzählt.

Von Evelin Grauer

Es war nur ein alter Schrank, der jetzt im Aichacher Stadtteil Ecknach ausgeräumt und weggeworfen wurde. Und dennoch beinhaltete er einen Teil des Lebens ihrer Schwiegermutter, berichtet Monika Krotz. Die 87-jährige Oma bewahrte in dem Schrank alte Kleidungsstücke, handgeschriebene Lohnbücher ihres verstorbenen Mannes, Christbaumschmuck, Engel und vieles mehr auf. "Sie hat ihn halt schon immer gehabt", erzählt die Schwiegertochter. Doch das Hochwasser überschwemmte am vergangenen Wochenende auch den Keller der Familie und damit auch all die Erinnerungen aus früheren Tagen. Wie nahezu der gesamte Inhalt des rund 100 Quadratmeter großen Kellers musste der Schrank leer geräumt und als "Schutt" entsorgt werden. Aus den Erinnerungen einige wenige aussortieren und behalten, wollte die Seniorin nicht.

Trotz dieser ergreifenden Geschichte betont Monika Krotz, dass das alles "Jammern auf hohem Niveau" sei, da es nur den Keller geflutet habe. Weder Wohnräume seien betroffen noch Menschen oder Tiere verletzt worden. Dass dies weiterhin für das gesamte Aichacher Stadtgebiet gilt, bestätigte am Montag Aichachs Bürgermeister Klaus Habermann: "Die Lage hat sich zum Glück weiter entspannt. Der Regen von Sonntag auf Montag hat sich nicht ausgewirkt." Straßen mit Brücken bleiben teilweise weiter gesperrt, um sie fachmännisch kontrollieren zu lassen. Ansonsten gehe es jetzt vorwiegend darum, die Schadensfälle zu ermitteln.

