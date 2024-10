Nach Umbau wird Jysk wieder eröffnet

Das Einrichtungsunternehmen Jysk mit skandinavischen Wurzeln, früher unter dem Namen Dänisches Bettenlager bekannt, hat seine Filiale in Aichach in großem Umfang umgebaut. Am Montag, 4. November, ist ab 9 Uhr Wiedereröffnung in der Industriestraße 39d (neben dem Baumarkt Obi). Die Räume sind in neuem Design gestaltet. Am Eröffnungstag plant das Unternehmen zahlreiche Aktionen und Rabattangebote, heißt es in einer Pressemitteilung. (AZ)

Claudia Bammer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis