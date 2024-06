Aichach

Nach wie vor hohe Strahlenwerte bei Wildschweinen

Plus Dieter Swart von der Kreisgruppe Aichach erhält die höchste Auszeichnung des Bayerischen Jagdverbands. Warum der Fichtenbestand kleiner werden muss.

Von Johann Eibl

Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl ist bereits seit 38 Jahren Geschichte. Ihre Auswirkungen sind aber in unserer Region nach wie vor deutlich zu spüren. Bei der Jahreshauptversammlung des Jagdschutz- und Jägervereins Aichach mit Pflichthegeschau am Samstag in der TSV-Halle berichtete Paul Berchtenbreiter als Vorsitzender davon, dass bei 487 erlegten Wildschweinen im vergangenen Jagdjahr Becquerel-Messungen vorgenommen wurden. In 165 Fällen waren die Werte so hoch, dass die Tiere entsorgt werden mussten. "Das ist sehr viel", kommentierte Berchtenbreiter dieses Ergebnis.

Die Versammlung erhob sich im Gedenken an acht verstorbene Jäger im Laufe der vergangenen Monate, gleichwohl gehören der Kreisgruppe 395 Mitglieder an, davon handelt es sich um 20 Neuzugänge. Der Vorsitzende beleuchtete verschiedene Themen und erklärte: "Wir sind die Polizei und die Anwälte der frei lebenden Wildtiere." In einem Jahr stehen Wahlen auf der Tagesordnung. Daher erging ein Appell an Interessierte, sich zu melden.

