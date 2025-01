Neue Schützenkönige bei den Aichacher Feuerschützen

Die Königlich Privilegierten Feuerschützen Aichach haben im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier die neuen Schützenkönige proklamiert. Daneben wurden auch die Sieger des Weihnachtsschießens geehrt und mit Sachpreisen bedacht. Das traditionelle Weihnachtsschießen wurde wieder mit einer kombinierten Blattl-/Ring-Bewertung ausgetragen. Dabei belegten beim Luftgewehr Andreas Naistet (15,8 T), Sandra Schropp (97,7 R) und Sergej Lang (30,8 T) die ersten Plätze. Die besten Auflage-Schützen waren Manfred Ruf (8,5 T), Peter Bittner (104,6 R) und Franz Marb (14,3 T). Bei den Luftpistolen-Schützen sicherten sich Silke Jakisch (190,9 T), Frank Weinhardt (90,4 R) und Josef Dußmann jun.(203,4 T) die Spitze. Bei der Jugend lagen Antonia Dußmann (66,4 T), Amrei Plobner (97,2 R) und Aaron Ziegler (69,8 R) vorne. Schützenmeister Franz Marb verkündete die neuen Schützenkönige. In der Luftgewehr-Klasse gewann Stefan Ziegler mit einem 69,3 Teiler, gefolgt von Thomas Marb (209,4 T). In der Altersklasse erzielten Helmut Brand (131,0 T), Ernst Pflaum (336,2 T) und Josef Böck (533,5 T) die besten Positionen. Bei den LP-Schützen sicherten sich Wolfgang Sumperl (521,6 T), Frank Weinhardt (540,1 T) und Silke Jakisch (790,9 T) die Spitzenplätze. Bei den Jugendlichen setzten sich Antonia Dußmann (501,0 T), Amrei Plobner (515,0 T) und Aaron Ziegler (978,8 T) an die Spitze. In der Auflage-Klasse schossen Franz Marb (73,0 T), Martin Schormair (84,0 T) und Manfred Ruf (92,9 T) die Bestresultate.

