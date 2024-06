Aichach

06:00 Uhr

Neuer Concept Store: Künstler wagen sich aus dem stillen Kämmerchen

Plus In dem neuen Laden, der am Freitag in Aichach eröffnet wird, gibt es Schmuck, Möbel oder Bilder. Sieben Künstlerinnen und Künstler bestücken den Concept Store.

Von Gerlinde Drexler

Am Anfang war es eine gemeinsame Ausstellung, die Goldschmiedin Eva Ullrich und die Möbel-Upcyclerinnen Moni Kanzler und Klaudia Ettner im Sinn hatten. Jetzt ist ein Laden daraus geworden, in dem noch weitere vier Künstlerinnen und Künstler vor allem aus der Region ihre Produkte und Kunstwerke anbieten. Der Laden eröffnet am Freitag Am Büchel in Aichach.

Sieben kreative Köpfe stecken hinter dem Concept Store namens Evita Schmuck. Sie alle bestücken das knapp 60 Quadratmeter große Geschäft. Im Inneren wirkt alles so stimmig, dass dem Betrachter erst auf den zweiten Blick so einiges auffällt. So zieren neben dem Schmuck von Eva Ullrich auch Ledertaschen, Blumengestecke, originell gestaltete Möbelstücke, Bilder oder Gegenstände aus Keramik die beiden Räume.

