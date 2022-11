Neues Buch: Schlösser, Burgen und Burgställe in Aichach-Friedberg

Plus Hubert und Gabriele Raab widmen sich in ihrem neuen heimatgeschichtlichen Buch den insgesamt 73 ehemaligen Schlössern, Burgen und Burgställen im Wittelsbacher Land.

"Schlösser, Burgen & Burgställe Wittelsbacher Land" ist die neueste und fünfte Publikation von Gabriele und Hubert Raab über die Heimatgeschichte des Landkreises Aichach-Friedberg. Erschienen sind bereits die Bände "Pilgerwege im Wittelsbacher Land", zwei Bände über "Spurensuche im Wittelsbacher Land" und "Kapellen im Wittelsbacher Land". Mit Leidenschaft beleuchtet das Autorenteam vom Früh- bis zum Spätmittelalter 73 ehemalige Burgen, Burgställe und hochherrschaftliche Schlösser. Die Entdeckungstour erstreckt sich vom Raum Pöttmes bis hinauf nach Schmiechen.