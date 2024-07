O’zapft is: Das Aichacher Volksfest ist eröffnet

Ab sofort ist Volksfestzeit in Aichach. Es startete nach einem Standkonzert der Aichacher Stadtkapelle und der Sielenbacher Blasmusik am Stadtplatz am Donnerstagabend mit einem Zug bei angenehmen Temperaturen vom Stadtplatz zum Volksfestplatz. Bürgermeister Klaus Habermann freute sich, dass sich zahlreiche Vereine und Organisationen mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Festzug beteiligten: Die marschierten mit Pauken und Trompeten durch das Untere Stadttor hinaus. Im Festzelt grifft Bürgermeister Habermann zum Schlägel. Mit dabei: Freiherr Franz von Trockau von der Schlossbrauerei Unterbaar, Gebietsverkaufsleiterin Melanie Trutt und Festwirtin Michaela Kemper. Das Volksfest läuft bis Montag, 15. Juli.

Der Festzug wurde vom Schützengau Aichach angeführt. Foto: Erich Echter