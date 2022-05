Aichach/Obergriesbach

Bruchstücke aus 300 Tassen werden zur "Sammeltasse" für Aichacher Kunstmeile

Aus lauter Bruchstücken von Tassen und Untertellern baut Hubert Asam die Mosaike auf seiner überdimensionalen "Sammeltasse". Sie wird während der Kunstmeile in Aichach vor dem Café Koch stehen.

Plus Hubert Asam aus Obergriesbach stellt demnächst bei der Kunstmeile in Aichach eine überdimensionale Tasse aus. Sein Kunstprojekt plant er schon mehrere Jahre.

Von Gerlinde Drexler

Mit ihrer runden Form erinnert die Untertasse an einen Kuchen. Allerdings an einen überdimensionalen, denn die Tasse hat einen Durchmesser von 1,80 Meter. Genauso übergroß ist die Tasse, die Hubert Asam dazu anfertigt. Der Clou: Tasse und Untertasse hat der Obergriesbacher mit einem Mosaik aus zerbrochenen Tassen und Tellern verziert. Seine "Sammeltasse" wird er bei der Aichacher Kunstmeile ausstellen. Sie eröffnet am Freitag, 3. Juni. Einen passenden Platz hat er schon.

