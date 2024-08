Obst- und Gartenbauverein Aichach besucht naturnahen Garten

Nach dem Tag der Offenen Gartentür hat Maria Huber ihren Garten in Aichach noch einmal zur Verfügung gestellt. Der Obst- und Gartenbauverein Aichach durfte sich in dem mit viel Überlegung und Herzblut gestalteten Garten umsehen. Das Hauptanliegen von Huber ist ein vielfältiger, bienen- und vogelfreundlicher Naturgarten, der auf chemische Hilfsmittel verzichtet. Hier gibt es Trockenflächen für hitzeliebende Pflanzen, eine Krokuswiese, Insektenhotels, einen Blühstreifen und vieles mehr. Die fachliche Begleitung durch Gerhard Süßmeir, Gärtnermeister und Ausbilder an der Städtischen Berufsschule für Gartenbau und Floristik in München, tat ein Übriges. Er beantwortete kompetent alle auftretenden Fragen.

