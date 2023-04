Aichach

vor 49 Min.

P+R-Parkplatz am Aichacher Bahnhof wird zwei Tage teilweise gesperrt

Der P+R-Parkplatz des Aichacher Bahnhofs wird am Mittwoch, 12. April, und Donnerstag, 13. April, teilweise gesperrt.

Wer mit dem Auto am Aichacher Bahnhof parken will, sollte am Mittwoch und Donnerstag mehr Zeit einplanen. Dann ist der dortige P+R-Platz teilweise gesperrt.

Jeweils eine Hälfte des P+R-Parkplatzes am Aichacher Bahnhof wird am Mittwoch, 12. April, und Donnerstag, 13. April, gesperrt. Das teilte die Aichacher Stadtverwaltung mit. Grund für die Teilsperre sind Reinigungsarbeiten. Die Stadt bittet Nutzerinnen und Nutzer des P+R-Platzes am Bahnhof, an diesen Tagen auf andere Parkplätze auszuweichen. Bauhof entfernt am Mittwoch nicht mehr fahrtaugliche Räder am Bahnhof Darüber hinaus werden am Mittwoch, 12. April, alle Räder, Roller und andere Gefährte entfernt, die nicht mehr fahrtauglich aussehen. Sollte der Bauhof ein Fahrrad aus Versehen entfernt haben, bittet die Stadt darum, sich unter Telefon 08251/82041 mit dem städtischen Bauhof in Verbindung zu setzen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Augsburger Regierungskoalition macht Druck bei der Regio-S-Bahn

