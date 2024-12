Paartalia präsentiert ihr Programm bei Opening Party

In der Aichacher TSV-Halle dreht sich am Montag, 30. Dezember, alles um Paris, französischen Charme und jede Menge Kreativität: Die Paartalia Aichach präsentiert bei der Opening Party die Premiere ihres neuen Showprogramms „Zwei Welten, ein Paris“. Auch die kleinen Pantomimen, frechen Gangster und fleißigen Detektive der Nachwuchsgarden zeigen ihr komplettes Programm. Im Anschluss startet um 22 Uhr die Party mit DJ Ivi. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro an der Abendkasse, ab 16 Jahren. (AZ)

Paris Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Showprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis