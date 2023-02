Aichach

vor 3 Min.

Per Lautsprecher in die ganze Schule: Am DHG gibt es ein neues Schulradio

Die Redaktion des Schulradios "BeTONspur – Radio am DHG" am Deutschherren-Gymnasium Aichach.

Plus Am Aichacher DHG gibt es seit diesem Schuljahr ein Schulradio. Die Sendungen werden per Lautsprecher in die Klassenzimmer übertragen und später online veröffentlicht.

Von Hendrik Fuhrmann

Donnerstagmorgen am Aichacher Gymnasium: Während sich wie jeden Tag nach dem ersten Gong die Schülerinnen und Schüler auf den Weg in ihre Klassenzimmer machen, schaltet sich der Schullautsprecher ein. Es folgt keine normale Durchsage aus dem Sekretariat, sondern eine Folge des Schulradios "BeTONspur – Radio am DHG". Das Schulradio ist seit diesem Jahr neu am Deutschherren-Gymnasium und wird von 20 Schülerinnen und Schülern der Q11 im Rahmen des Profilfachs Kunst und Mediengestaltung produziert. An den Sendungstagen begibt sich Lehrer Michael Lang, der das Profilfach leitet, in das Büro der Schulleitung. Dort wird die Folge über einen kleinen Lautsprecher abgespielt. Lang leitet das Signal per Knopfdruck an das Mikrofon der Schulleitung weiter, wodurch die Sendung überall in der Schule zu hören ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen