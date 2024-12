Persönliche Weihnachtsgrüße im AWO-Seniorenheim

Mit selbst gemachten Briefen sorgte der AWO-Ortsverein Aichach für weihnachtliche Stimmung im AWO-Seniorenheim. Den Bewohnerinnen und Bewohnern des Seniorenheims wurden vom Vorsitzenden des Ortsvereins persönliche Weihnachtsgrüße überreicht. Die Grüße und persönlichen Worte bereiteten den Senioren große Freude. In einer fröhlichen Runde kam man miteinander ins Gespräch. Die Vorsitzende des Ortsvereins, Kristina Kolb-Djoka, sagte: „Es ist uns wichtig, den Menschen hier zu sagen, dass wir an sie denken.“ Ein besonderer Dank ging auch an das Personal des Seniorenheims, das die Verteilaktion tatkräftig unterstützte.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.