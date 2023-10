Kino-Gruppe Rusch übernimmt weiteres Kino in Pfaffenhofen

Das ehemalige Cineradoplex in Pfaffenhofen an der Ilm wird das zehnte Cineplex-Kino. Der Betrieb dort soll nahtlos weitergehen.

Mit der Übernahme des Cineradoplex in Pfaffenhofen an der Ilm wächst die Aichacher Kino-Gruppe Rusch weiter. Das Kino in der Kreisstadt ist inzwischen das zehnte Kino im Portfolio des Aichacher Familienbetriebs, die sich überwiegend im süddeutschen Raum befinden. Es wurde 2005 von Pia und Ludwig Schafft gebaut. Nach schwierigen Coronajahren und einem zögerlichen Start geht das Kino nun laut einer Mitteilung in die Hände der Kinofamilie Rusch über.

Cineradoplex in Pfaffenhofen wurde 2005 gebaut

Die Ursprünge des Cineradoplex gehen tatsächlich sogar weiter zurück. Bereits 1987 gab es das Kino Center in Pfaffenhofen. 2005 wurde dann aber im damals neuen Gewerbegebiet das neue Haus mit acht großen Sälen, rund 1000 Sitzen und modernster Kinotechnik eröffnet. Während Corona stand der Betrieb dort jedoch insgesamt zwölf Monate still - und auch nach der Wiedereröffnung kamen die Gäste nur zögerlich zurück. Das hatte entsprechend wirtschaftliche Folgen für die Betreiber, die das Kino jetzt verkaufen.

Die Kino-Gruppe Rusch hat ihren Stammsitz und ihren Ursprung in Aichach. Foto: Marlene Weyerer (Archivbild)

"Uns war wichtig, dass wir mit der Kinofamilie Rusch einen neuen Besitzer gefunden haben, bei dem unser Haus in guten Händen ist und der unser Kino genauso familiär weiterführen wird, sowohl für Gäste als auch für unsere Mitarbeiter", sagt Andreas Schafft, der das Kino gemeinsam mit seinem Bruder Peter Schafft in den vergangenen Jahren von den Eltern übernommen hat. Bereits zuvor bestanden Kontakte zwischen den Familien. Letztlich führte die Gesprächsaufnahme der Familie Schafft laut Mitteilung der Kino-Gruppe über die Seniorchefs Helga und Werner Rusch zum Erfolg.

Michael Rusch, der sich mit seinem Vater im Unternehmen vorrangig um das Thema der Expansion kümmert, will dem Erfolgskonzept treu bleiben, das Kino als Kulturort vor allem auch im ländlichen Raum zu erhalten. "Das ehemalige Cineradoplex passt hervorragend in unser Portfolio, daher freuen wir uns, dass uns die Kinofamilie Schafft die Möglichkeit eröffnet hat, dieses traditionsreiche Kino zu übernehmen", so Rusch.

Für Alexander Rusch, der für die Bereiche Technik und Renovierungen verantwortlich ist, ist die beständige Modernisierung und Investition in die Attraktivität des Kinos, ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg: "Insbesondere die Qualität der Bestuhlung und der Sitzkomfort müssen im Kino an die Bequemlichkeit der Couch zu Hause angepasst werden, das haben wir während der Pandemie mit dem Einbau von Liege-Sesseln und Sofas in fast allen unseren Häusern umgesetzt." Mittelfristig seien auch Investitionen in Pfaffenhofen geplant. Nun stehe aber zunächst die Übernahme des operativen Geschäftsbetriebs im Vordergrund.

Die Kinofamilie Rusch betreibt damit nun zehn Kinos

Zum Start soll es besondere Angebote geben. Die Gutscheine für das Cineradoplex behalten ihre Gültigkeit. Für den technischen Umbau wird das Kino am Donnerstag, 19. Oktober, für einen Tag geschlossen. Ab Freitagabend soll der Spielbetrieb des neuen Cineplex mit neuem Kinoprogramm starten.

Das Kino in Pfaffenhofen ist das zehnte der Kino-Gruppe Rusch. Die weiteren Standorte sind der Stammsitz Aichach, Meitingen, Königsbrunn, Penzing, Memmingen, Germering, Amberg, Fürth und Leipzig. In den zehn Kinos gibt es rund 9700 Sitze, insgesamt sind über 400 Mitarbeiter in den Betrieben beschäftigt. Seit 2014 werden die Kinos als "Cineplex"-Kinos geführt. Die Cineplex-Gruppe ist ein Zusammenschluss wirtschaftlich eigenständiger, mittelständischer Kinounternehmen, die in allen wichtigen Geschäftsfeldern gemeinsam handeln. (AZ)