Polizei erwischt 16-jährigen Rollerfahrer in Aichach ohne Führerschein

Einen Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis hat die Polizei am Montag in Aichach aus dem Verkehr gezogen. Der 16-Jährige war gegen 19.15 Uhr auf der Schrobenhausener Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen, da an seinem Kleinkraftrad kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 16-Jährige konnte zudem keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Kennzeichenmissbrauchs eingeleitet. Der 16-Jährige durfte nicht mehr weiterfahren. (nsi)

