Polizei stoppt einen betrunkenen Autofahrer

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Samstag gegen 23.55 Uhr in Aichach gestoppt. Eine Streife hielt den 34-jährigen Autofahrer in der Freisinger Straße zu einer Verkehrskontrolle an.

Während der Kontrolle rochen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch und entdeckten leere Flaschen von alkoholischen Getränken im Innenraum des Autos. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab laut Polizei eine Atemalkoholkonzentration von 1,12 Promille.

Betrunkener Autofahrer muss zur Blutentnahme

Nach erfolgter Blutentnahme wurde der Fahrer wieder entlassen. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Berechtigten ausgehändigt. Der Fahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.