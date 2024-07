Polizei sucht nach vermisster Bewohnerin eines Aichacher Seniorenheims

Die Polizei hat am Mittwoch in Aichach nach einer vermissten 91-Jährigen gesucht. Die Frau war von einem Spaziergang nicht in das Seniorenheim, in dem sie lebt, zurückgekehrt. Gegen 11 Uhr meldete die Einrichtung die Bewohnerin als vermisst, berichtet die Aichacher Polizei auf Anfrage.

Die Suche der Polizei nach der Vermissten hat Erfolg

Mit mehreren Streifen suchte die Polizei nach der vermissten Frau. Zum Einsatz kamen auch zwei Hundeführer. Mit Erfolg: Gegen 13.30 Uhr wurde die Senioren wohlbehalten im Aichacher Stadtteil Untergriesbach gefunden, so die Polizei. Die Frau hatte sich verirrt. (bac)