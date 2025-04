Prozess: Warum zwei junge Männer in Affing in ein leer stehendes Haus einbrechen

Bei einer Verhandlung am Aichacher Amtsgericht ging es jetzt um Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Zwei miteinander befreundeten jungen Männern wurde vorgeworfen, in ein leer stehendes Haus in Affing eingedrungen und sich dort widerrechtlich aufgehalten zu haben. Zum Prozess in Aichach erschien aber nur einer der Angeklagten. Warum der Zweite fehlte und wodurch der anwesende Beschuldigte überraschte.

