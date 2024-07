Putz am Sockel der Aichacher Stadtpfarrkirche wird erneuert

Am Sockel der Aichacher Stadtpfarrkirche wird derzeit der Putz saniert. Derzeit wird er abgeschlagen, bevor er frisch aufgebracht werden kann.

Arbeiten finden unter Regie der Stadt Aichach statt

Wie Michael Thalhofer, stellvertretender Leiter des Aichacher Bauamts, auf Anfrage mitteilte, gab es am Putz der Kirche Abplatzungen und Ausblühungen durch Spritzwasser und Salz. Die Arbeiten finden unter der Regie der Stadt Aichach statt, deren Eigentum der Turm ist. Thalhofer zufolge ist auch das Amt für Denkmalpflege eingebunden.

Der Kirchturm war zuletzt 2017 umfassend saniert worden. Auch am Oberen Tor sowie an der Treppe des historischen Rathauses in Aichach wird derzeit der Putz erneuert. (nsi)