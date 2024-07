Quartett Uli & the frogs rocken Garten des Aichacher TSV-Re(h)staurants

Das Quartett Uli & the Frogs spielt im Garten des Aichacher TSV-Re(h)staurants altbekannte Blues- und Rock-Klassiker in neuer Interpretation. Das Publikum ist begeistert.

Vier Vollblutmusiker mit drei Gitarren, Schlagzeug und einer durchdringenden Blues-Stimme – das sind Uli & the Frogs. Die Aichacher Gitarristin und Blues-Sängerin Uli Mill hatte im Herbst 2022 ihre neue Formation zusammengestellt. Mit seiner erdigen, handgemachten Musik stand das Quartett vor Kurzem bei bestem Biergarten-Wetter auf der Außenterrasse des Aichacher TSV-Re(h)staurants und stimmte auf das bevorstehende deutsche EM-Achtelfinalspiel gegen Ungarn ein. Es wurde ein Abend voller altbekannter Blues- und Rock-Klassiker, die – neu interpretiert – das gut gelaunte Biergarten-Publikum zum Mitklatschen und rhythmischem Mitwippen einluden.

Nach dem Motto „Gespielt wird, was Spaß macht“, legten die Musik-Urgesteine los. Schnell war klar, dass sich die vier Blues- und Rockfreunde nahezu blind verstehen. Völlig entspannt und sehr harmonisch agierten sie miteinander. Uli Mill trug mit ihren Basics an der Gitarre und der kräftig voluminösen Blues-Stimme einen Großteil dazu bei. Zu hören waren unter anderem neu interpretierte und viel beklatschte Klassiker von Albert und B.B. King, Eric Clapton, Joanna Shawn Taylor, Steve Ray Vaughan und Gary Moore. ihr letzter Song „Let the good times roll“ (Louis Jordan) hätte kaum besser als Überleitung zu dem bevorstehenden Fußballspiel passen können. (zm)