Radfreunde Aichach fahren zum Dachauer Volksfest

Die Radfreunde Aichach trafen sich zu einer Tour nach Dachau zum Volksfest. Insgesamt 22 Radler kamen zum Treffpunkt in Aichach. Sie fuhren zunächst in die Wallfahrtskirche nach Maria Birnbaum in Sielenbach. Dort gedachten sie der erst kürzlich verstorbenen Mitradler Willi Baudrexl und Georg Burger. Gegen Mittag traf die Gruppe in Dachau ein. Nach dem Besuch des Volksfestes ging es über Kleinberghofen und Altomünster zurück nach Aichach.

