Radl-Testfahrten in den Dolomiten mit Mountainbikes

An vier Tagen verwandelt sich die Altstadt von Brixen in ein riesiges MTB Expo Gelände. Auf den Weg dorthin machte sich eine siebenköpfige Truppe des DAV Aichach, um die Neuheiten am Bike-Markt ausgiebig zu erkunden. Die Räder durften dort nach Belieben Probe gefahren werden und es stand einiges an Touren auf dem Programm. Los ging es mit Enduro Rädern in den Bikepark am Plose. Der dortige Sky-Trail war genau das richtige Terrain für die Bikes und der Federweg wurde bis zum Anschlag ausgenutzt. Am Nachmittag ging es dann weiter mit E-Bikes hinauf zur Ackerboden-Alm. Am zweiten Tag teilte sich die Gruppe in MTB und Gravel auf und es wurden unterschiedliche Touren rund um Brixen in Angriff genommen. Mit den MTB´s ging es zum Würzjoch und im Anschluss wurde der Peitlerkofel umrundet. Der dritte Tag war die Königstour hinauf zum Latzfonser Kreuz. Dort befindet sich nicht nur eine malerische Hochebene, sondern auch der höchste Wallfahrtsort Europas. Nach knapp 2000 Höhenmetern stand pures Single-Trail Vergnügen auf dem Programm. Bis nach Klausen sind es fast 1300 Tiefenmeter feinster S1/S2 Trails vorbei am Bergwerk Villanders direkt in die Altstadt. In Klausen selbst war zur selben Zeit das Gassl-Törggelen. Ganz Klausen widmet sich dann voll und ganz dem Brauchtum des „Törggelen“ und verwandelt sich sozusagen in eine Törggelestube unter freiem Himmel. In voller Biker-Montur entschied man sich, gleich dort zu bleiben und feierte fleißig mit. Bevor es dann Tags darauf nach Hause ging, gab es noch eine schöne Abschlusstour vom Plose hinab.

DAV MTB-Gruppe auf Testfahrt in den Dolomiten. Foto: Christian Treml