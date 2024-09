Mann schlägt Buben in Rain: Polizei sucht Zeuginnen im Raum Aichach

Die Polizei bittet zwei namentlich nicht bekannte Zeuginnen aus dem Raum Aichach um ihre Mithilfe. Es geht um einen Vorfall in Rain (Landkreis Donau-Ries). Wie die Aichacher Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich dieser Vorfall bereits am Mittwoch, 31. Juli gegen 20 Uhr an der Hauptstraße. Dabei schlug ein Mann einen zehnjährigen Buben ins Gesicht.

Gäste eines indisches Lokal beobachten Vorfall, darunter zwei Frauen aus Aichacher Raum

Der Polizei zufolge bekamen das offenbar mehrere Menschen mit, die in der Freischankfläche eines nahen indischen Lokals saßen. Erkenntnisse aus den bisherigen Ermittlungen der Polizeiinspektion Rain deuten darauf hin, dass darunter zwei Frauen aus dem Raum Aichach waren. Die Polizeiinspektion Rain bittet diese Frauen, sich unter Telefon 09090/70070 bei ihr zu melden, um den Vorfall vollständig aufzuklären. (nsi)