Rauschende Ballnacht in der Aichacher TSV-Turnhalle

Beim mittlerweile siebten Wittelsbacher Ball, den der CSU-Ortsverband organisiert hatte, wurde kürzlich wieder bis in die frühen Morgenstunden zur Musik der „Klanghelden“ in Aichach getanzt und gefeiert. In der ausverkauften und festlich dekorierten TSV-Turnhalle begrüßten Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann und Stadtrat Dieter Saliger über 220 Gäste. Unter ihnen waren Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko, einige Stadtratsmitglieder und Gauschützenmeister Franz Marb.

Höhepunkt des Abends war unter anderem der Auftritt der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia. Sie begeisterte die Ballgäste mit ihrem abwechslungsreichen Programm und waghalsigen Hebefiguren. Außerdem sorgte die Gruppe „Hot & Crazy“ aus Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit fetziger Musik und flotten Tanzrhythmen für Stimmung. Bei der Tombola zugunsten der DKMS wurden Preise verlost, die zahlreiche lokale Geschäften und Gastronomiebetriebe gespendet hatten. Nach viele positiven Rückmeldungen ließ sich das Planungsteam eine kleine Zusage für eine achte Auflage des Balls im Januar 2026 entlocken. (AZ)