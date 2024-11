Referentin gibt To-do-Liste für Weihnachten mit

„So duftet Weihnachten – So schmeckt der Advent“ hieß der Vortrag, den Referentin Theresia Zettler beim Frühstück des Aichacher Frauenbundes hielt. Zettler ist Gemeindereferentin und Pfarrhausfrau. Passend zur Vorweihnachtszeit befasste sich ihr Vortrag mit den Besonderheiten und Traditionen, die oft schon seit Generationen in Familien gepflegt werden. Rund 100 Frauen erfuhren unter anderem, wie wichtig Rituale sind oder dass Weihnachtspost, die man in die Hand nehmen kann, zeigt, dass jemand besonders an einen denkt. Zum Schluss gab Zettler allen noch eine To do-Liste für den 24. Dezember mit: „Ein Licht entzünden für alle, die fehlen“, „Einen aus den Augen verlorenen Freund anrufen“ und „Jemandem verzeihen“.

