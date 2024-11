Rolf Miller kommt als elegant stolpernder Elefant

Mit „Wenn nicht wann dann jetzt“ wird Rolf Miller eines mit Sicherheit erneut schaffen: elegant stolpernd den Elefanten im Raum zu umgehen. Denn das ist seine Figur: stur wie ein Sack Zement - was nur dank seines Humors erlaubt sein kann. Wie immer gibt der Comedian am Freitag, 22. November, im Pfarrzentrum St. Michael in Aichach stoisch genau den Fels in der Brandung, der mit Zuversicht wegschaut, vollmundig zu wichtigen Themen alles und dabei garantiert nichts sagt; und natürlich alles bemerkt, nur nicht das eigene Scheitern. Beginn ist um 19.30 Uhr. Im Vorverkauf sind Online-Tickets unter www.reservix.de oder bei unserem Servicepartner, dem Reisebüro Urlaubsoase in der Bauerntanzgasse 1 in Aichach.

Rolf Miller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Elefant Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis