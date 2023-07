Sabine Kreutle leitet ab August die Wittelsbacher Realschule

Die Nachfolge von Hans Friedrich Stock an der Aichacher Realschule ist geklärt. Die neue Schulleiterin hat schon einmal an der Schule gearbeitet.

Ein halbes Jahr war die Stelle vakant, jetzt steht fest, wer die Leitung der Wittelsbacher Realschule in Aichach übernimmt: Sabine Kreutle wird zum 1. August die Nachfolgerin von Hans Friedrich Stock, wie Konrektorin Anna Weinmann gegenüber unserer Redaktion bestätigt. An der Aichacher Schule ist sie nicht unbekannt. Von 2005 bis 2008 war sie hier bereits zweite Konrektorin. Sie unterrichtet Deutsch und katholische Religion.

Kreutles Vorgänger Hans Friedrich Stock, der Mitte 2018 die Leitung der Wittelsbacher Realschule übernommen hatte, verließ die Schule Mitte Februar. Der Ingolstädter wurde auf eigenen Wunsch versetzt und übernahm die Leitung der für ihn näher gelegenen Realschule in Manching. Seitdem führen die Erste Konrektorin Anna Weinmann und der Dritte Konrektor die Geschäfte.

Schule in Aichach ist wieder heimatnaher

Mit der Schule in Aichach hat nun auch Sabine Kreutle wieder einen heimatnäheren Arbeitsplatz. Sie ist in Augsburg geboren und aufgewachsen. Mit ihrer Familie wohnt sie im Stadtteil Göggingen. Nach ihrem Referendariat in Franken, arbeitete sie zunächst ein Jahr in Bad Kissing. 1996 wechselte sie ins heimatnähere Buchloe. Nach der Geburt ihrer Tochter 1999 ging sie für zwei Jahre in Elternzeit.

2001 kehrte sie in den Dienst zurück, zunächst als Mitarbeiterin der Schulleitung an der Realschule in Zusmarshausen (Landkreis Augsburg). Nach einer Weiterbildung in Dillingen war Kreutle drei Jahre lang in Aichach zweite Konrektorin. 2008 übernahm sie ihre erste Schulleiterstelle an der katholischen Realschule Maria Stern in Göggingen und ließ sich für die Tätigkeit an der kirchlichen Schule vom Staat beurlauben. 2018 kehrte sie in den Staatsdienst zurück, um die Leitung der Realschule in Weilheim zu übernehmen.

Die Aichacher Realschule ist größer als die Weilheimer

Während die Weilheimer Schule dort etwa 620 Schülerinnen und Schüler hat, hat die Realschule in Aichach rund 850. Kreutle übernimmt das Ruder mit dem Beginn der Arbeiten für die Sanierung und Aufstockung des Anbaus der Realschule: In den Sommerferien beginnt die Entkernung des Anbaus.