Saisonabschluss beim Tennisclub Wittelsbach

Sieger 2024 mit Sportwart: (von links) Mario Lasnig, Daniel Lasnig, Peter Thurner, Nico Bartelt. Foto: Michael Kreutmayr

Der Tennisclub Wittelsbach feierte am letzten Septemberwochenende mit seinem traditionellen Abschlussturnier einen gelungenen Saisonabschluss. In diesem Jahr war die Teilnehmerzahl mit 20 Spielerinnen und Spielern etwas geringer als gewohnt, doch dies tat der Stimmung und dem sportlichen Niveau keinen Abbruch. Die Sportwarte Nico Bartelt und Peter Thurner sorgten mit einer perfekt organisierten Turnierstruktur für einen reibungslosen Ablauf. Gespielt wurden sechs Runden à 30 Minuten, wobei jedes Doppel eine neue Zusammensetzung hatte – kein Spieler trat zweimal mit demselben Partner an. Besonders erfreulich war die Beteiligung einiger Damen, die mit beeindruckenden Leistungen glänzten. Ob als Mixed-Paar oder in reinen Damen-Doppeln – sie lieferten sich packende Duelle und zeigten, dass sie den reinen Männerpaarungen in nichts nachstanden. Die Matches waren insgesamt hart umkämpft, und auf den Plätzen wurde auf Augenhöhe um jeden Punkt gerungen.

Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt. Die Herren 60, unter der bewährten Führung von Hubert Kreutmayr und Herbert Mair, übernahmen die Verpflegung der Teilnehmer und Zuschauer. Am Abend wartete dann noch ein Abschlussessen! Es gab Geschnetzeltes, Spätzle und Gemüse, was den Tag perfekt abrundete. Dies bot allen die Gelegenheit, die ereignisreichen Stunden noch einmal in geselliger Runde Revue passieren zu lassen. In sportlicher Hinsicht war das Turnier ebenfalls ein voller Erfolg. Bei den Herren sicherte sich Mario Lasnig den dritten Platz, während sich sein Bruder Daniel Lasnig und Peter Thurner mit gleicher Anzahl an Siegen und Punkten den ersten Platz teilten. Bei den Damen errang Christine Kreutmayr den dritten, Alina Schlötzer den zweiten Platz und den Turniersieg sicherte sich Silvia Seideneder.