Aichach/Schifferstadt

vor 49 Min.

Aichach und Schifferstadt verbindet eine 30-jährige Freundschaft

Plus Eine Delegation aus Aichach reist zur Jubiläumsfeier in die Partnerstadt Schifferstadt. Auch einen Olympiasieger und Hochzeiten haben die Städte gemeinsam.

Von Susanne Kühner Artikel anhören Shape

Mit Schifferstadt verbindet Aichach vieles. Nicht nur die Einwohnerzahl, die in etwa jeweils bei 21.000 Menschen liegt, oder der gemeinsame Olympiasieger im Ringen Denis Kudla sind zu nennen. Im Laufe einer 30-jährigen Verbindung festigten sich Freundschaften zwischen Vereinen und Privatmenschen, die sogar in Hochzeiten gipfelten. Die Partnerschaft wurde kürzlich im Alten Rathaus in Schifferstadt gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

