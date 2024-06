Zwei mal Unfallflucht in Aichach und Schiltberg

In beiden Fällen fahren Unbekannte geparkte Autos an und kümmern sich nicht um den Schaden. Die Aichacher Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwei Fälle von Unfallflucht haben sich am Mittwoch in Aichach und am Donnerstag in Schiltberg ereignet, wie die Aichacher Polizei am Freitag berichtet.

Am Mittwoch zwischen 14.45 und 15.05 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Nissan, der auf dem Parkplatz eines Tierbedarfgeschäftes an der Hauptstraße geparkt war. Anschließend entfernte sich die Person, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 1500 Euro, so die Polizei.

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am Donnerstag gegen 17.20 Uhr in Schiltberg. Hier beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Pick-up mit Anhänger ein in der Forststraße abgestelltes Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt in beiden Fällen wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen sich unter Telefon 08251/8989-11 zu melden. (bac)