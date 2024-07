Schmierereien in Aichach: Polizei erwischt 24-jährigen Verdächtigen

Die Aichacher Polizei hat einen jungen Mann erwischt, der zuvor Graffiti an mehreren Laternenmasten in Aichach angebracht hatte. Der Polizei zufolge war es am Montag gegen 21.30 Uhr zu mehreren Schmierereien im Bereich der Beethovenstraße gekommen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte einen Verdächtigen beobachtet, der Schriftzüge an mehreren Laternenmasten anbrachte und danach mit einem Fahrrad flüchtete.

Graffiti: 24-jähriger Verdächtiger hat knapp zwei Promille Alkohol im Blut

Bei einer sofortigen Fahndung trafen Einsatzkräfte der Polizei wenige Minuten später in der Nähe auf einen 24-jährigen Radler, auf den die Beschreibung des Zeugen zutraf. Der junge Mann stand laut Polizei mit knapp zwei Promille erheblich unter Alkoholeinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen ihn wird nun wegen des dringenden Tatverdachts der Sachbeschädigung sowie Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (nsi)