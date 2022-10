Aichach

vor 18 Min.

Schöne Spielplätze: Davon gibt's in Aichach eine gute Auswahl

Den Spielplatz Biberburg im Stadtgarten in Aichach haben Kinder mitgestaltet.

Plus Vom Skaterplatz in Aichach-Nord bis zur "Biberburg" hinter dem Freibad bietet Aichach für kleine und große Kinder einiges. Die Stadt hat weitere Pläne.

Spielplätze sind in vielerlei Hinsicht ein Schatz der Gemeinden. Sie bieten dem Nachwuchs Möglichkeiten, sich auszuprobieren, ihre motorischen Fähigkeiten auszutesten und mit anderen Kindern zu spielen. Auch als Ausflugsziele werden Spielplätze immer beliebter. Unsere Redaktion sucht in diesen Wochen schöne Spielplätze im Aichacher Land. In der Stadt Aichach und den Ortsteilen sind insgesamt 64 Spiel- und Bolzplätze gelistet. Dass das langfristig zu viel ist und wohin die Spielplatzreise für die Stadt Aichach gehen könnte, ist Thema im letzten Teil unserer Serie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

