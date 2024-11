Vorverkauf läuft: Skydrunk gibt zwei Konzerte

Die Aichacher Band „The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra“ gibt in diesem Jahr noch zwei Konzerte. Sie tritt in Aichach und Schrobenhausen auf. Der Vorverkauf läuft.

Das Konzert in Schrobenhausen findet am Samstag, 30. November, im Herzog-Filmtheater statt. Am Samstag, 14. Dezember, tritt „Skydrunk“ beim Canada im Aichacher Stadtteil Obermauerbach auf. Einlass ist jeweils um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Die Band freut sich laut eigener Mitteilung besonders darüber, dass sie bei beiden Konzerten von der Gruppe „Loamsiada“ begleitet wird. Diese Band pflegt Mundart-Sound mit Einflüssen aus Indie und Urban Brass.

Tickets gibt es ab sofort online unter www.skydrunk.de. Außerdem sind folgende Vorverkaufsstellen eingerichtet: Die Schneiderei in Schrobenhausen, Concept Store Evita Schmuck in Aichach und der Aichacher Christkindlmarkt, der am 29. November eröffnet wird. (AZ)