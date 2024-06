Schüsse bei Untergriesbach? Polizeieinsatz am Waldrand

Ein Zeuge hört am Samstagabend schussähnliche Geräusche am Waldrand bei Untergriesbach. Er informiert die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften anrückt.

Schussähnliche Geräusche haben am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz im Aichacher Stadtteil Untergriesbach geführt. Um kurz vor 21 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei über die vermeintlichen Schüsse am Waldrand im Bereich des Mauerbacher Weges. Wie die Polizei mitteilte, konnte er in diesem Zusammenhang aus der Ferne zwei unbekannte Männer sehen, die nach den vermeintlichen Schussabgaben weiter in Richtung Wald weggingen.

Einsatzkräfte der Polizei finden Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe

Die Polizeieinsatzzentrale beorderte daraufhin mehrere Einsatzkräfte nach Untergriesbach. Sie fanden dort abgeschossene Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe und stellten sie sicher. Bei der weiteren Fahndung trafen sie die beiden Verdächtigen nicht mehr an. Die Polizei führt weitere Ermittlungen zur Identifizierung der Unbekannten wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Waffengesetz. Die Polizeiinspektion Aichach bittet um Hinweise unter Telefon 08251/8989-11. (nsi)