Schwerer Unfall in Aichach: Radler bei Kollision mit Auto schwer verletzt

In Aichach hat sich am Dienstagmittag nahe der Aichacher Stadtpfarrkirche ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Aichacher Polizei auf Anfrage mitteilte, stießen dabei ein Auto und ein Radler zusammen.

Unfall geschieht in Aichach an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Dellerweg

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Dellerweg. Der Fahrradfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Nähere Angaben, auch zum Unfallhergang, konnte die Polizei am Mittag noch nicht machen. Sie kündigte weitere Informationen am Nachmittag an. (nsi)