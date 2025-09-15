Senioren machen Ausflug in Aichacher Biergarten

Einen lauen Spätsommerabend nutzte eine Gruppe von Bewohnern und Bewohnerinnen des Aichacher Seniorenheims „Haus an der Paar“ für einen gemeinsamen Ausflug. Die Initiative dafür kam von den Mitarbeiterinnen Anne Merbold, Theresia Scholz und weiteren Pflegekräften des Hauses. Zusammen mit ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen zog ein langer Konvoi von rund zwei Dutzend Personen, viele davon im Rollstuhl, gut gelaunt in Richtung Innenstadt. In einem Biergarten unter Kastanien verbrachten die Senioren und Senioren schließlich ein paar gesellige Stunden bei alkoholfreiem Bier und einer deftigen Brotzeit. Auf dem Heimweg war vielfach Zufriedenheit und Dankbarkeit zu hören – und das nicht nur von bei den Senioren. Denn schließlich sind Überstunden im Biergarten auch für die Pflegekräfte eine angenehme Abwechslung.

