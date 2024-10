Seniorengruppe des DAV Aichach auf dem Schlagstein

Diese moderate Bergtour bei wolkenlosem Himmel und sommerlichen Temperaturen führte 20 Senioren des DAV Aichach unter Leitung von Friedhelm Pauli in die Ammergauer Alpen. Ausgehend vom Berggasthof Bleckenau führte die Rundtour durch eine traumhaft schöne, recht abgelegene Naturlandschaft. Zunächst ging es der Pöllat entlang über eine Forststraße in Richtung Jägerhütte. Anschließend in den Bächwald und mittels Holzplanken über einen etwas moorigen Abschnitt, bis nach einer steileren Passage der Schlagsteinsattel (1.600 Meter) erreicht war. Nach wenigen Metern hinauf zum höchsten Punkt eröffnete sich als Höhepunkt der Tour ein herrlicher Gipfelblick auf den Säuling und die umliegenden Berge. Mäßig steil ging es dann auf einem guten Pfad hinab ins Pöllattal und auf einer Forststraße zurück zur Bleckenau, wo auf der sonnigen Terrasse die obligatorische Einkehr erfolgte. Insgesamt wurden in vier Stunden Gehzeit 600 Höhenmeter und eine Strecke von zehn Kilometern zurückgelegt.

Seniorengruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DAV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aichach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis