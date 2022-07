Aichach

Seniorennachmittag auf dem Aichacher Volksfest trotz Hitze gut besucht

Plus Die Veranstalter haben recht behalten: Auch Corona und Hitze halten die Aichacherinnen und Aichacher nicht davon ab, den Seniorennachmittag auf dem Volksfest zu genießen.

Von Hannah Wastlhuber

Endlich kann sie sich wieder zu Hendl und Bier auf dem Volksfest treffen, die "Gockel-Connection". "So heißen wir", sagt eine der sieben Seniorinnen an dem Biertisch im Festzelt und lacht. Mit Sonnenbrille und Sommerkleid stoßen sie gut gelaunt mit ihren Maßkrügen an. Dass sie den Seniorennachmittag auf dem Aichacher Volksfest am Dienstagnachmittag nach zwei Jahren Corona-Pause besuchen, war gar keine Frage: "Da müssen wir hin, das geht gar nicht anders." Ihre Sitznachbarin wollte wegen der Hitze eigentlich erst nicht kommen, hat sich dann aber doch schnell überzeugen lassen. Und es hat sich gelohnt: "Nachdem so lange nichts los gewesen ist, können wir endlich mal wieder raus und ein bisserl genießen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

