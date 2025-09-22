Für die Kreisverkehrswacht Aichach ist die Schulwegsicherheit seit jeher ein zentrales Anliegen. Seit mehr als zehn Jahren organisiert sie zum Schulbeginn die zentrale Veranstaltung „Sicher zur Schule – Sicher nach Hause“. Gemeinsam mit Landratsamt, Polizei, Schulamt, Schulen und Kommunen setzt die Verkehrswacht dabei auf ein starkes Netzwerk für den sicheren Schulweg. Die Auftaktveranstaltung fand an der Grundschule Aichach-Nord statt.

Nach einem fröhlichen Begrüßungslied der 2a eröffnete Schulleiterin Janina Würtele die Veranstaltung. KVW-Vorsitzender Helmut Beck begrüßte die zahlreichen Ehrengäste sowie die Eltern, die mit ihrer Anwesenheit die Aktion unterstützten. In einer anschließenden Podiumsrunde wandten sich Landrat Klaus Metzger, Bürgermeister Klaus Habermann, Aichachs Polizeiinspektionsleiter Michael Jakob und Polizeioberrat Hubert Schröder aus dem Innenministerium mit kindgerechten Erläuterungen an die knapp 50 Erstklässler und sensibilisierten zu verschiedenen Verkehrssicherheitsthemen.

Man blickte auf die mehr als 50-jährige Erfolgsgeschichte der Gemeinschaftsaktion zurück. In den Anfangsjahren sind noch bis zu 35 Schulkinder jährlich in Bayern im Straßenverkehr ums Leben kamen. Das Ziel sei auch, dass die Kinder zu selbstständigen und selbstbewussten Verkehrsteilnehmern werden. Das sogenannte „Elterntaxi“ sei dabei nicht unbedingt förderlich. Mit ihrem Lied „Was zieh ich an, damit man mich gut sehen kann?“ rückten die Kinder selbst das Thema „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ in den Mittelpunkt.

Auch die Partner aus der Region trugen ihren Teil bei. AOK-Direktor Alfred Heigl brachte für die Erstklässler Sicherheitsüberwürfe mit. Daniel Seldmeier von der Sparkasse Altbayern überraschte die Kinder mit einem kleinen Präsent. So wurde die Veranstaltung nicht nur zu einem informativen, sondern auch zu einem ermutigenden Auftakt in das neue Schuljahr: Nur gemeinsam lässt sich das Ziel erreichen, die Schulwege unserer Kinder sicher zu machen.

Ehrengäste und Kreisverkehrswacht überreichten gemeinsam mit Freude die Sicherheitsüberwürfe der AOK an die Erstklässler der Grundschule Aichach-Nord. Foto: Veronika Murr

