Simone Bader leitet ab Juli das Amtsgericht Aichach

Die Direktion des Amtsgerichts Aichach ist rund drei Monate vakant. Die neue Leiterin ist gebürtige Augsburgerin. Wo sie schon überall tätig war.

Ab Juli ist die Direktorenstelle am Amtsgericht Aichach wieder besetzt. Sie war zuletzt rund drei Monate vakant. Das Landgericht Augsburg informierte am Donnerstag über die Personalie: "Mit Simone Bader, derzeit tätig als Vorsitzende Richterin am Landgericht Augsburg, übernimmt eine erfahrene Richterin die anspruchsvolle Aufgabe."

In der Mitteilung heißt es, dass die gebürtige Augsburgerin 2004 ihre justizielle Laufbahn bei der Staatsanwaltschaft München I startete. Von dort wechselte sie an die Staatsanwaltschaft Augsburg und 2008 an das Landgericht Augsburg. Nach knapp fünf Jahren kehrte Bader als Gruppenleiterin an die Staatsanwaltschaft Augsburg zurück. 2018 wurde sie zur weiteren aufsichtsführenden Richterin am Amtsgericht in Augsburg befördert und übernahm unter anderem die Leitung der Betreuungsabteilung und des zentralisierten Bereitschaftsdienstes. Zudem war sie als Präsidialreferentin mit umfangreichen Verwaltungsaufgaben betraut.

Im Februar 2023 wurde Bader an das Landgericht Augsburg versetzt. Neben dem Vorsitz über eine Zivilkammer war die Juristin erneut als Verwaltungsreferentin tätig.

In Aichach ist Simone Bader auch für Betreuungsverfahren zuständig

Am Amtsgericht Aichach wird Simone Bader der Mitteilung zufolge für Betreuungsverfahren und WEG-Verfahren, also Verfahren in Wohnungseigentumsangelegenheiten, zuständig sein. „Auf die neuen Aufgaben und auch auf den damit verbundenen Ortswechsel freue ich mich sehr“, erklärt sie und ergänzt: „Nah an den Menschen zu sein – das ist vor allem an den Amtsgerichten möglich.“

Der Vizepräsident des Landgerichts, Michael Eberle, fand bei der Urkundenüberreichung lobende Worte: „Mit ihrer tatkräftigen Energie und ihrem breit aufgestellten Fachwissen ist Frau Bader hervorragend geeignet.“

Zuletzt war im Februar 2021 Manuela Pohl als Direktorin des Aichacher Amtsgerichts ernannt worden. Sie war Nachfolgerin von Strafrichter Walter Hell, der das Amtsgericht fünf Jahre lang geleitet hatte. (AZ)