So soll der Wohnpark Franz-Beck-Straße aussehen

Ein Blick von oben auf den Wohnpark Sudetenstraße (links im Bild oberhalb des Supermarkts Hit) und das noch freie Gelände, auf dem der Wohnpark an der Franz-Beck-Straße entsteht (Bildmitte). Unten ist die Franz-Beck-Straße zu sehen, ebenso das Seniorenheim Haus an der Paar.

Plus Im Aichacher Stadtrat wird der Entwurf für den Wohnpark Franz-Beck-Straße präsentiert. Dort sollen möglichst viele Familien Wohnraum finden.

Von Claudia Bammer

An der Franz-Beck-Straße in Aichach soll in größerem Umfang Wohnraum entstehen. Den "Wohnpark an der Franz-Beck-Straße" will die Stadt gemeinsam mit der Eleonore-Beck-Stiftung schaffen. Beiden gehören Teile der rund 1,6 Hektar großen Fläche. Die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Projekt hat der Stadtrat bereits im Juli 2019 beschlossen. Jetzt geht das Verfahren weiter. Im Stadtrat stellte Planer Werner Dehm vom Büro Opla seinen Entwurf vor.

Dass seit dem Aufstellungsbeschluss so viel Zeit vergangen ist, liegt vor allem an dem städtebaulichen Vertrag, über den die Stadt Aichach lange mit der Eleonore-Beck-Stiftung verhandelt hat. Die Stiftung, die auf die Aichacherin Eleonore Beck zurückgeht, unterstützt seit 20 Jahren über die Zoologische Gesellschaft Frankfurt Artenschutzprojekte in aller Welt. Zu ihrem Vermögen zählen viele Grundstücke, auch das an der Franz-Beck-Straße. Einen Teil der Fläche hat Eleonore Beck aber ihrer Heimatstadt Aichach vererbt.

