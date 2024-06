Aichach

18:04 Uhr

Soll sich die Stadt Aichach mehr Bauland sichern?

Plus Im Aichacher Bauausschuss wird über einen Vorstoß der CSU diskutiert: Die Stadt soll bei Baulandausweisungen ihren Anteil erhöhen. Die Meinungen gehen auseinander.

Von Claudia Bammer

Mehr Bauplätze in der Hand der Stadt Aichach statt auf dem freien Markt: Das wünscht sich die CSU-Fraktion im Stadtrat. Sie verspricht sich davon größere Chancen für Einheimische, ein Baugrundstück zu ergattern. Um einen entsprechenden Antrag zum Baulandmodell ging es am Dienstagabend im Bauausschuss des Stadtrats.

Nach dem Baulandmodell läuft es in Aichach so: Weist die Stadt Bauland aus, dann kann sie ab einer Größe von 1600 Hektar die Hälfte des Grunds kaufen. Die Bauplätze vergibt sie nach dem Einheimischenmodell, bei dem Kriterien wie die Wohndauer in Aichach, die Zahl der Kinder oder das Ausüben eines Ehrenamts eine Rolle spielen. Weil von der Hälfte der Stadt die Flächen für die Erschließung, Ausgleichsflächen, Spielplätze und Ähnliches weggehen, hat die Stadt weniger Bauplätze zu vergeben als der private Eigentümer der restlichen Fläche. Die CSU würde das gern ändern.

