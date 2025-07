Sommerfest im Wohnheim der Lebenshilfe

Ihr traditionelles Sommerfest feierten die Bewohner und Bewohnerinnen des Wohnheimes der Lebenshilfe in der Aichacher Wendelsteinstraße. Zusammen mit ihren Betreuern freuten sie sich über rund 60 geladene Gäste, darunter viele Angehörige und Bewohner der benachbarten Außenwohngruppe (AWG) und des ambulant unterstützten Wohnens (AUW). Im großen Garten der Einrichtung wurde bei vielen selbstgemachten Leckereien bis in die Abendstunden gefeiert, geratscht und gelacht. Im nächsten Jahr will die Lebenshilfe ein großes Fest zum 30-jährigen Bestehen des Wohnheims ausrichten.

