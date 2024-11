Sparkasse ehrt insgesamt 115 Jahre Berufserfahrung

Sparkassen-Vorstände ehren langjährige und verdiente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu deren Jubiläen. Sie würdigen vier Jubilare, die für 25 und 40 Jahre Berufsleben in ein und demselben Unternehmen. Im Falle der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen sind dies zusammengerechnet 115 Jahre an Berufserfahrung. In einer kleinen Feierstunde gratulierten kürzlich der Gesamtvorstand: (hinten von links.): Birgit Cischek (Vorstandsvorsitzende), Rainer Wörz (Vorstandmitglied), Michael Appel (Vorstandsmitglied), (vorne) Peter Krammer (40 Jahre), Thomas Geil (25 Jahre), Roman Heigl (25 Jahre), Birgit Peterl (25 Jahre).

