Square Dancer tanzen in Aichach rund um den Hexenkessel

Square Dancer aus ganz Bayern kommen am Sonntag, 27. Oktober, nach Aichach, um in der TSV-Turnhalle das Tanzbein zu schwingen. Als Caller (Tanzmeister) sind einer Mitteilung der Veranstalter zufolge Paddy Böhnke aus Augsburg und Trixi Hoffmann aus Aichach für das Tanzprogramm zuständig. Dieses Mal gibt es bei der Veranstaltung einen musikalischen Ausflug in die Abteilung „forgotten moves“. Dabei handelt es sich um Tanzfiguren, die über die Jahre aus dem Tanzprogramm gefallen sind - passend zum 25. Clubjubiläum, das der ausrichtende Aichacher Verein „The Hurly-Burly Magixs“ in diesem Jahr feiern konnte. Los geht es um 13 Uhr. Der Eintritt ist für Zuschauerinnen und Zuschauer frei. (AZ)

